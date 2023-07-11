Bartın’da yoğun yağışlar sonrası Bartın ırmağı ve bölgedeki dereler taştı. Yaşanan sel felaketi sonrası İnegöl Belediyesi selden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmaları için gönderdiği 15 personel, bölgede çalışmalara başladı.

Pazar günü etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı ve bölgedeki derelerde taşma meydana geldi. Sel sularının vatandaşları tehdit etmesi üzerine dün itibariyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin tahliyesine başlandı. İnegöl Belediyesi de gece geç saatlerde bölgede selden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmaları adına 15 personelini Bartın’a gönderdi.

İnegöl Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bartın’da selden etkilenen ev ve işyerlerinde çalışmalara başladı.