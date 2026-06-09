İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen altyapı, yol, ulaşım, mezarlık ve Millet Bahçesi projelerine ilişkin talepleri kamuoyuyla paylaştı. Taban, Büyükşehir’in çalışmalara olumlu yaklaştığını belirterek eksiklerin tamamlanması için sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek, “Başta altyapıdan tutun en önce tabi yollarımızı özellikle çöken, bozulan yollarımızı özellikle Atatürk Caddemize baktığımız zaman çok acil bir iyileştirme ihtiyacı var. Şimdi bunlar için büyükşehir sorumluluğunda olan alanların hepsini birlikte paylaştık, paylaştık. Sağ olsun onlar da çok makul ve pozitif yaklaşarak ‘Biz bunların katlama süreçlerini başlattık. Hiç merak etmeyin bunları bir bir tamamlayacağız’ şeklindeki söylemleri de ilettiler. Hatta burada da Bülbül Caddesi’nde Alanyurt’ta bir çalışmaya yerinde baktık. Günün sonunda arkadaşlar tabi gerek yeşil olan yapımları, gerek işte Büyükşehir'in sorumluluğunda olan işler, işte biz mesela ulaşım başlığını da konuştuk. İşte İnegöl'de yapılması gereken ulaşım sistemini yeniden değerlendirerek alternatif takviye edilmesi, burada yapılması, iyileştirilmesi, yollarımızın bir an önce iyileştirilmesi, altyapı eksiklerinin bir an önce giderilmesi. Örneğin işte farklı pazar yeri dediniz, Yenice'de bu tarz konular var onları paylaştık ve konusu olan, ilişkisi olan her türlü konuyu kendilerine paylaştık, ilettik. Notlarını da aldılar. Biz de takipçisiyiz bu konunun. Mezarlıklarımız var mesela. Büyükşehir belediyemizi ilgilendiren mezarlık yapımları, mezarlık kuruluşları, mezarlıkla ilgili tür şeyler Büyükşehir belediyemizde. Biz defin hizmetleri tarafından sorumluyuz. Dolayısıyla oradaki eksiklerin giderilmesiyle ilgili taleplerimizi ilettik. Bazı projelerimizde yine kendilerinden ilave olarak destekler istedik. İnşallah ben inanıyorum ki şu dönemimizin sonuna kadar biz tüm büyükşehir belediyemizden hem kendi belediyemiz olarak bir birçok eksiğimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın da kullanacağı hale dönüştüreceğiz.

Arkadaşlar, orayı da kendilerine bahsettik. Kuzey çevre yolunda sorumlu olarak büyük şehirde olduğu için onlardan şimdiki desteklerimizi paylaştık. Millet bahçesini nasip olursa önümüzdeki yıl tamamlanmayı hedefliyoruz. Yani şu haliyle bile aslında kısmen açılabilir. Yani oraya şu an üstü örtülü kamelyalar yerleştiriliyor şu anda. Yaklaşık 30-40'a yakın ilk projenin içerisinde vardı. Ama şimdi biz kalan kısmını tamamlayarak sahaya alalım diyoruz. Çünkü saha çok büyük. 407 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Şuradaki şu an yaşadığımız esinti orada her an var. Yani oraya gittiğimizde bambaşka bir şey göreceğiz. Yani burada yeni bir dinlenme, piknik, mesire yeri kazanmış olacağız. Yani şimdi kültür parka bakıyorum, iğne atsan düşmez o derece nüfus kalabalık. O zaman biz bu alternatiflerimizi çoğaltalım. Nerede bu tür imkanlarımız varsa onları bir hayata geçirelim ve vatandaşımız neresi kendine yakınsa, kolaysa orayı kullansın. Mesela bu bölge, millet bahçesi bölgesi Alanyurt için en yakın olan bölge. Hiç bu tarafa kimse gelmeden gelebilirler tabii ki ama bu tarafı da çok güzel kullanabilirler. Su havzası var orada biliyorsunuz. Yüksek rakımlı olması o da havadar hale getiriyor alanı, bölgeyi. Seyri güzel. Orada da yine restoran, kafeterya gibi bir takım sportif yapılar gibi işte gezinme, bisiklet sürme, yürüyüş yapma gibi alan ve imkanlar olacak içerisinde. Orası da çok güzel olacak” dedi.