İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda iki ayrı yarışma düzenlenecek: Kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemdeki en kanlı çatışmaların yaşandığı ve birçok şehidin verildiği Mustafatepe'den Halhalca Şehitliği'ne Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması 8 Eylül’de, Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası ise 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Her iki etkinlik için kayıtlar 16 Ağustos Cuma günü başlamış olacak.

SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI DETAYLARI

Zaferden Kurtuluşa Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası için kayıtlar 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Başvurular, Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki Belediye Spor Salonu'nda alınacak. Fikstür çekimi ise 26 Ağustos saat 19.00’da aynı salonda yapılacak. Turnuva, kız ve erkekler olmak üzere iki ana grupta düzenlenecek ve 2014-15-16 doğumlu sporcular (minikler), 2011-12-13 doğumlu sporcular (yıldızlar), 2008-09-10 doğumlu sporcular (gençler) ve 2007 ve üzeri doğumlu sporcular (büyükler) olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek.

HALK YÜRÜYÜŞÜ VE KROS YARIŞMASI DETAYLARI

Yunanlıların İnegöl’ü işgali sırasında ele geçirdiği ve İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu sonrası 9 Eylül’de yeniden kurtarılan Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine kadar olan 4 km’lik mesafede vatandaşların katılımıyla yapılacak halk Yürüyüşü ve kros yarışması, bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilecek. Halk yürüyüşü ve kros etkinliğinin kayıtları 03 Eylül’e kadar devam edecek. Başvuruları ise Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi binasında alınacak. Yarışma 08 Eylül Pazar günü 09.30’da başlayacak. Etkinlik günü 08.00, 08.30 ve 09.00’da Nikah dairesi önünden araçlar kaldırılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

6 Eylül etkinlikleri kapsamında yapılacak sokak basketbolu ile halk yürüyüşü ve kros yarışması için Belediye Başkanı Alper Taban tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Taban, “102. Yıl Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması ile Refik Gür Sokak Basketbolu etkinliklerimize genç yaşlı tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. Bundan 102 yıl önce bu topraklarda canlarını feda eden şehitlerimizi, kendini düşmana siper eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman şehitlerimiz anısına düzenlediğimiz etkinliklerimize ilçe halkımızın da ilgi göstereceğini umuyorum” dedi.