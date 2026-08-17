Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Özgür Öztürk, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İnegöl’ün olası depremlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlıyor ve İnegöl’ün geleceği için daha güvenli bir kent oluşturmanın önemine dikkat çekiyoruz.Olası büyük bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek için yalnızca deprem sonrasına değil, deprem öncesinde alınacak önlemlere odaklanmalıyız. Bunun için İnegöl’de; kapsamlı risk analizlerinin yapılması, özellikle eski ve riskli yapıların incelenmesi ve güçlendirilmesi, yeni yapılarda deprem güvenliğinden taviz verilmemesi, güçlü bir iletişim ve lojistik altyapısının oluşturulması, tahliye güzergâhları ve güvenli alanların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.”

“Her aile kendi acil durum planını hazırlamalıdır”

“Bunun yanında okullarda, işyerlerinde ve mahallelerde düzenli deprem eğitimleri ve tatbikatları yapılmalı; gönüllü müdahale ekipleri oluşturulmalı ve her aile kendi acil durum planını ve deprem çantasını hazırlamalıdır. Bu anlamda atılması gereken 10 adım görselini İnegöl kamuoyuna sunar ve muhabbetle selamlarız.”

İnegöl için 10 maddelik deprem hazırlık önerisi

Öztürk’ün kamuoyuyla paylaştığı görselde ise “Depreme Hazır İnegöl, Güvenli Yarınlar!” başlığı altında, kentin deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesi için 10 başlık öne çıkarılıyor.

Görselde; bilinç ve farkındalık çalışmalarının artırılması, risk analizlerinin yapılması, yapıların güçlendirilmesi, güçlü bir iletişim ağının kurulması, lojistik merkez oluşturulması, acil durum planlaması, acil durum ekipmanlarının hazır bulundurulması, tahliye rotaları ve güvenli alanların belirlenmesi, müdahale ekiplerinin oluşturulması ve yapıların düzenli denetlenmesi öneriliyor.

Paylaşılan 10 adımlık çalışma, İnegöl’de deprem riskine karşı yalnızca yapıların değil, vatandaşların, kurumların, iletişim altyapısının ve acil müdahale kapasitesinin de hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekiyor.