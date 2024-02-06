İnegöl Belediyesi’nde çalışan yüzlerce işçi, Ocak ayında devletin açıkladığı enflasyon farkları ve belediyenin açıkladığı seyyanen zamlı maaşlarını henüz almamışken, yeni zam artışının heyecanını yaşamaya başladı. Birçok belediye en düşük işçi maaşını 32-33 bin TL’ye yükseltti. Hali hazırda İnegöl Belediyesi’nde çalışan işçilerin en düşük maaşı ise 24 bin TL sevilerinde.

Ancak enflasyonun yüksek çıkması ve maaşların erimesi üzerine Hak-İş Sendikası belediyelerle tek tek masaya oturdu. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile MHP’li Yenişehir Belediyesi’nde işçi maaşları 32 bin TL’nin üzerine çıktı. CHP’li Belediyelerde Ocak ayında işçilerine ciddi oranlarda zam yaparak en düşük işçi maaşlarını yine 32 bin TL bandına yükseltti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine işçileri dinleyen sendika yönetimi İnegöl Belediyesi’ne ek protokol yazısı gönderdi. İnegöl Belediyesi’ne gönderilen yazıda işçi maaşlarının çok düşük kaldığı, maaşların enflasyon karşısında eridiği belirtilerek, ücretlerin artması talep edildi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 49.5’lik zammın ardından yevmiye ücretlerinin asgari ücretin altında kalması nedeniyle arada ki farkın zam olarak maaşlara yansıtıldığı, ancak sosyal yardım ücretlerinde refah payı uygulanmadığı belirtilen yazıda, belediyenin sendika ile zam konusunu yeniden görüşmesi talep edildi.

Belediye işçileri daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi işçileri arasında sadece 1000 TL’lik fark olduğunu ve bu farkın bugün 8 bin TL’nin üzerine çıktığını, diğer ilçelerde ki belediyelerde çalışanlarında en düşük maaşlarının da 32 bin TL bandında olduğunu hatırlatarak yeni zamların bu seviyeye çekilmesini istiyorlar.

Seçimler öncesinde belediye işçilerinin zam taleplerini değerlendiren belediye yönetiminin birkaç gün içinde işçilerle sendika temsilcileri ile masaya oturacağı öğrenildi. Şubat ayının en geç 2. haftasında yeni maaş zamlarının açıklanacağı bilgisine ulaşıldı.