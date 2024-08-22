İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yaz turnelerine komşu ilçelerle devam etti. Orhangazi ve Keles’te yapılan programlarda Ayyar Hamza tiyatro gösterisiyle Karagöz Gölge Oyunu izleyici ile buluştu.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren İnegöl Belediyesi’nin şehir tiyatrosu ekibi, yaz aylarında farklı şehirlerde de gösterimleriyle sanatseverlerle buluşuyor. Bugüne kadar pek çok oyunla izleyici karşısına çıkan, şehir şehir gezerek hem İnegöl’ü tanıtıp hem de ülke vatandaşlarını sanatla buluşturan İnegöl Belediyesi şehir tiyatrosu, iki komşu ilçeye oyunlarıyla misafir oldu.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Keles ve Orhangazi Belediyelerinin daveti üzerine bu iki şehre misafir oldu. Ayyar Hamza oyununda; Volkan Derman, Ensar Ağız, Semih Evren ve Güven Kadircan sahne alırken, Arda Aki, Ahmet Şentürk, Seracettin Dengiz, Rüstem Ahmet Gözübüyük, Serra Şahin, Zeynep Aygün, Nehir Uzun ve Fatih Uysal sahne aldı. Karagöz Gölge Oyunu ise hayali Volkan Derman, yardak Ensar Ağız tarafından sahnelendi. Şehir Tiyatrosu ekibinin sergilediği geleneksel Türk Tiyatrosunun en güzel ve en eğlenceli örneklerinden biri olan “Ayyar Hamza” oyunu ile Karagöz Gölge Oyunu, Keles ve Orhangazi’de vatandaşlardan yoğun ilgi ve büyük beğeni gördü.