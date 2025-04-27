23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, aynı zamanda yetişkinleri de unutmayarak, Nisan ayı Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği Korosu konseri ve sıra gecesi etkinlikleriyle katılımcılara keyifli bir gece sundu.

ANADOLUNUN DÖRT BİR YANINDAN ESİNTİLER KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Sıra gecesi atmosferinde gerçekleştirilen gece, Şef Yücel Düzel yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseriyle başladı. Koro ve solo performanslarla sahne alan THM Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Anadolu’nun dört bir yanından esintiler taşıyan türkülerle adeta müzikle bir yolculuğa çıkan vatandaşlar, koronun performansını büyük bir beğeniyle izledi.

SIRA GECESİNE ÖZGÜ GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Program boyunca sahnede çiğ köfte yoğurulurken, müzikle harmanlanan bu geleneksel atmosfer geceye renk kattı. Hem görsel hem işitsel bir şölen sunan sıra gecesi izleyicilerden tam not aldı. Salonu dolduran vatandaşlar, türküler eşliğinde keyifli dakikalar geçirerek kültür ve müziğin buluşmasına tanıklık etti. Program sonunda sahneye çıkarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ileten Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, şef Yücel Düzel yönetimindeki koroya gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.