Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İnegöl Belediyesi 2024-25 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Bu çerçevede İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden halihazırda yardım alan ailelerin çocuklarına 1000’er TL’lik kırtasiye yardımı yapıldı. Toplamda bin 500 ilkokul öğrencisine kırtasiye yardımları ulaştırıldı.

Önce okullar hazırlandı, sonra öğrencilerin eksikleri giderildi

Kırtasiye yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, yeni bir eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlattı. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yeni eğitim yılının hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Taban, “3 aylık bir tatilin ardından evlatlarımız yeniden okullarına kavuştu. Okullarımızın bahçeleri yeniden cıvıl cıvıl oldu. Bu noktada bizler de öğrencilerimizin yanında yer almaya devam ediyor. Okulların açılması öncesinde şehir genelinde okul bahçelerinin temizlik ve bakımlarını yaptık. Bir de ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve öğrencilerimiz var. Onun için de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Umuteli Derneğimiz çalışmalarını yaptılar. İhtiyaçlar noktasında karınca kararınca her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye yardımlarını sürdürdük” dedi.

Tüm yardımlar yerine ulaştı

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Derneği’nden destek alan ailelerin ilköğretim öğrencilerine kırtasiye desteği verildiğini kaydeden Başkan Taban, “Bin 500 öğrenciye 1.000 TL’lik kırtasiye yardımı yapıldı. Okullar başlamadan bir hafta önce kırtasiye malzemesi dağıtımlarımız başladı. Ailelere bilgilendirme mesajları gönderdik. Bu hafta itibariyle de dağıtımlar artık tamamlandı” diye konuştu.

Sosyal yardımlarda aslan payı eğitim yardımlarının

Başkan Alper Taban, kırtasiye ve eğitim yardımlarının Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün bütçesinde en yüksek paya sahip bölüm olduğunu da sözlerine ekledi.