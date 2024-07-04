İnegöl Belediyesi, Akhisar ve Karalar Mahallelerinde temel eğitim okul alanı, ortaokul ve lise düzeyinde okulların yapımı için toplamda yaklaşık 35 bin metrekarelik alanı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti.

İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30’da gerçekleştirildi. 8 gündem maddesiyle toplanan mecliste, İnegöl’e dair gündem dışı konular da masaya yatırılarak istişareler yapıldı. Gündemin 3’üncü maddesinde Akhisar Mahallesi 465 ada 1 parselde bulunan 9 bin 991 metrekare arsa, 465 ada 2 parsel 8 bin 2 metrekare arsa, 719 ada 1 parselde bulunan 6 bin 999 metrekare arsa ve Karalar Mahallesi 134 ada 1 parselde bulunan 8 bin 762 metrekare arsanın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi görüşüldü. Mülkiyeti İnegöl Belediyesine ait taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; temel eğitim okul alanı, lise ve ortaokul alanı planlı olduğu, ilgili parseller üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yapılması planlandığı gerekçesiyle 2 yıl içerisinde başlanıp 5 yıl içerisinde bitirilmesi şartıyla 10 yıl müddetle Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi konusu İmar Komisyonunca oy birliği ile kabul edilerek meclise sunulduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehir büyüyor, nüfusumuz artıyor. Öğrenci sayımız 73 bin civarında. Öğretmen sayımız 4 bin civarında. Ciddi bir eğitim ordumuz var. Nüfus artışıyla beraber de yeni yeni ihtiyaçlar doğmakta. Biz de İnegöl Belediyesi Meclisi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza ilgili yerleri tahsis ederek bir anlamda onların yer sorununu çözmüş oluyoruz. Yaklaşık olarak burada 35 bin m2’lik bir yer devrini gerçekleştiriyoruz. İnşallah Bakanlığımız da bu alanlarla ilgili gerekli yatırım planlamasını yapacaktır. Ben bu konuda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece milli eğitim olarak değil; sağlık, diyanet, okullarımızın talepleri gibi ilgili tüm tahsisleri yapmaya devam edeceğiz” dedi. Yer tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4’üncü maddesinde ise Haziran ayı meclisinde ilave gündem maddesi olarak meclise sunulan ve komisyona havale edilen Hilmiye Mahallesinde Hilmiye Caddesinin isminin Şehit Ali Rıza Atalay olarak değiştirilmesi konusu görüşüldü. Hilmiye Caddesi isminin 1969 doğumlu 69/4 tertip olarak Şırnak Silopi Hava İndirme Tugayı 1. Tabur 2. Bölük emrinde askerlik vazifesini yapmakta iken Şırnak Silopi Görümlü Köyü Kalender Tepesi mevkiinde terörist takibi sırasında mayına basması sonucu bu aziz vatan uğruna şehadet mertebesine ulaşan Ali Rıza Atalay’ın adının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Şehit Ali Rıza Atalay Caddesi olarak değiştirilmesi konusu meclisin oy birliği ile kabul edildi.