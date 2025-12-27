Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta ortasında kar hazırlıklarını tamamlayan ve teyakkuza geçen İnegöl Belediyesi, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte özellikle kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KAR KÜREME EKİPLERİ SAHADA

Ekip ve araçlarıyla sahada görev yapan İnegöl Belediyesi ekipleri, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde kapalı yol bulunmadığı belirtildi.

MERKEZDE DURUM NORMAL, KIRSAL İÇİN LASTİK UYARISI

Şehir merkezinde yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edilirken, ekiplerin gece boyunca sahada kalarak özellikle buzlanmaya karşı tedbirlerini sürdüreceği vurgulandı. Sürücülere ise kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

153 HATTI AKTİF

Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların 153 hattı üzerinden İnegöl Belediyesi’ne ulaşabilecekleri bildirildi.