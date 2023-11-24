Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği 24 Kasım tarihi, ülkemizde 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bugün tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İnegöl Belediyesi kendi bünyesinde hizmet veren öğretmenleri de unutmadı. İnegöl Belediyesi’nin; İNESMEK kurslarında, Spor İşleri Müdürlüğünün spor okullarında, Gençlik Merkezinin sanat kurslarında, Beşinci Mevsim Kreşinde ve Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde görev yapan 59 öğretmen için özel kutlama programı düzenlendi.

HER BİREYDE ÖĞRETMENLERİMİZİN İZİ VAR

Belediye Başkanı Alper Taban, kurum öğretmenleriyle Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda bir araya geldi. Burada tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Taban, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Her birinizin öğretmenler gününü kutluyorum. 24 Kasım sembolik bir gün olsa da nihayet itibariyle hatırlamak, hatırlanmak güzel duygular. Takvime işlenmiş bir gün gibi olsa da öğretmenlerimiz bizim için her gün değerli. Nasıl ki bir kişiliği, insanı anne-baba yetiştiriyorsa, o bireyde mutlaka öğretmenlerimizin de izi var. Bugün belli bir mevki makam sahibi insanların da hepsinin bir öğretmeni var. Bu buluşma vesilesiyle ben kurumumuza ve şehrimize emeğiyle, desteğiyle, öğretisiyle, gayretiyle katkı koyan tüm çalışmalar arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla benim kurumumda da öğretmen eli kursiyerlerimize, öğrencilerimize değmiş oluyor” dedi.

Kurum öğretmenlerine günün anısına hediye takdimi de gerçekleştirildi.