Yeni yıl yaklaşırken 3 Ocak 2024 tarihinde emekliler maaşına yapılan zammı öğrenecek. Bu süreçten hemen sonra emekli promosyonları da artış gösterecek.

Fakat 3 Ocak’ta maaşlara gelecek zam promosyon ödemelerinde önemli artışı da beraberinde getireceği görünüyor. Yeni emekli promosyon miktarları 3 Ocak’tan sonra bankalar tarafından açıklanacak. Bu olayda emeklilerin merak içinde beklediği yeni dönemin kapılarını açacak. Ocak ayı ile birlikte avantajlar ve teklifler bir bir açıklanacak.

Temmuz ayında yükselmişti

Temmuz ayında emeklilerin maaşına yapılan zam ile promosyon ödemelerinde ciddi artışlara sebep olmuştu. Bu artışla emekliler ekonomik açıdan güçlü bir pozisyona gelmelerine katkı sağlandı.

Bankalardan gelen tekliflerle promosyon ödemelerinin tutarı 10 bin liraya kadar çıkmıştı. Üstelik ek ödemelerle beraber bu tutar 12.500 liraya kadar yükseldi. Yeni dönemde de benzer tutarlar bekleniyor.

Hızlı bir şekilde başvurun

Yeni dönem promosyonları 3 Ocak’tan sonra bankalar tarafından açıklanacak ve başvuru yapan emeklilere hızlı bir şekilde yararlanacak. Başvuruların kolay olması ve hızı, emeklilerin bu avantajlı ödemelerden hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlıyor.