PKK/KCK mensupları Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed, MİT’in Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

TSK Üs Bölgelerine düzenlenecek eylem engellendi

Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik olası saldırı planları engellendi.

Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ve Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Hakurk'taki Türk askeri üs bölgesine sızmak için talimat aldıkları istihbaratı üzerine MİT harekete geçti.

Tufan Koçer kod Ahmet Bayar, 2012'de PKK'ya katıldı ve daha önce Suriye'de faaliyet gösterdi. Geçmişte örgüt liderlerine koruma sağladığı belirtiliyor. Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı tespit edildi.

MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Eylem hazırlığındaki teröristleri adım adım izlemeye başladı. Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ve Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi.

Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ve Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed kimdir?

Tufan Koçer kod Ahmet Bayar, örgütün kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Uzun süre Suriye’de faaliyet gösteren Ahmet Bayar, bu bölgede sözde sorumlu seviyeye yükseldikten sonra Avaşin bölgesine geçti. Dönem içerisinde Türkiye’ye karşı eylemsel faaliyetlerde yer aldı. 2018 yılından sonra Hakurk bölgesine geçiş yaptı.

Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed, örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında Suriye/Halep’ten katıldı. Katılım yapması akabinde Kandil’de birçok eğitime tabi tutulan terörist saldırı-sabotaj-suikast üzerine uzmanlaşma eğitimleri aldı. Son olarak 2017’de Hakurk bölgesine geçti.