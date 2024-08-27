İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu yıl 2. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan turuncu lacivertli takımı antrenmanda ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, genç sporculara başarılar diledi.

Bu yıl 2. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 19 Ağustos Pazartesi günü top başı yaptı. Antrenör Vural Kökçe nezaretinde sezon hazırlıklarının startını veren turuncu lacivertli ekip, 18 sporcuyla çalışmalara başladı. Tamamı İnegöl Belediyespor altyapı oyuncusu olan genç bir kadroya sahip takım, yeni sezonda; İstanbul, Düzce, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Zonguldak takımlarıyla mücadele edecek.

Yeni sezon perdesi 6 Ekim’de İnegöl’de açılacak

İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı sezonun ilk maçında 06 Ekim Pazar günü İnegöl’de Arges Spor’u konuk edecek.

Başkan Taban’dan ziyaret

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk haftayı geride bırakan voleybol takımını, Pazartesi akşamı yapılan antrenmanda Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Antrenör ve sporcularla bir araya gelerek hedefler ve amaçlar üzerine konuşan Başkan Taban, genç sporculara başarılar diledi.

Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak

Başkan Taban, İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımının amacının transferler yaparak başarı yakalamak olmadığını ifade ederek; “Burada kendi evlatlarımızı alt yaş kategorilerinden itibaren yetiştirerek bir sistem kurmaya, şehrimize ve ülkemize yeni sporcular kazandırmaya odaklandık. Bu sebeple tüm sporcularımız kendi altyapımızdan. Dışarıdan transfer yapmıyoruz. Ne başarı elde edeceksek iyi veya kötü kendi çocuklarımızla yapacağız. Onlara inancımız, güvencimiz tam” dedi.