Spor tırmanış branşında elde ettiği başarılar ve müsabakalardaki derecelerle dikkat çeken İnegöl Belediye Spor Kulübü, 3 sporcusunu milli takıma gönderme başarısı gösterdi. Bu davetle birlikte İnegöl Belediyespor, ilgili kategoride milli takıma üç sporcu birden kazandıran tek kulüp oldu.
3-5 Nisan tarihlerinde Isparta’da yapılacak olan Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Büyükler Gençler Milli Takım Kampında; büyük erkekler kategorisinde Emre Doğan, genç erkekler a kategorisinde Sefa Yaman ve genç erkekler b kategorisinde Bilal Eltutan kampa dahil oldu.
