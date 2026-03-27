Spor tırmanış branşında elde ettiği başarılar ve müsabakalardaki derecelerle dikkat çeken İnegöl Belediye Spor Kulübü, 3 sporcusunu milli takıma gönderme başarısı gösterdi. Bu davetle birlikte İnegöl Belediyespor, ilgili kategoride milli takıma üç sporcu birden kazandıran tek kulüp oldu.