Gebze Ticaret Odası (GTO) heyeti, Bulgaristan'da düzenlenen 4. Burgaz İş Forumu'na katılarak bölgesel ve uluslararası iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Avukat Arabulucu Çağrı Solak'tan oluşan heyet, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği destekleriyle gerçekleştirilen foruma iştirak etti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelinerek, yeni ticaret ve yatırım imkanları ele alındı.

Heyet program kapsamında, Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, BULTİŞAD Kurucu Başkanı Fikret İnce, Bulgaristan-Romanya Ticaret Odası Başkanı Avukat Victor Gugushev, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve Başarsoft Genel Müdürü Alim Küçükpehlivan ile çeşitli temaslarda bulundu.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş yaptığı açıklamada, uluslararası platformlarda kurulan temasların, kısa vadeli ticari ilişkilerin ötesine geçerek orta ve uzun vadede bölge iş dünyasının dış ticaret kapasitesini güçlendirecek stratejik iş birliklerine zemin hazırlayacağını belirtti. Aslantaş, Balkan coğrafyasıyla geliştirilecek ekonomik ilişkilerin üyelerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracağını, ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ve firmaların küresel rekabet gücünü artıracağını ifade etti.