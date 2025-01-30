İnegöl şehir merkezinden Çeltikçi- Cerrah- Edebey kırsal mahalleri ile şehir merkezinden Hocaköy Mahallesine toplu taşıma araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar, Ahmet Türkel Çevre yolunda otobüs durakları olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.

Yazın sıcağından, kışın soğuğundan dertli olan vatandaşlar çevre yolu üzerinde de otobüs duraklarının yapılmasını talep ettiler.

Bazen dakikalarca ayakta beklemek zorunda kalan İnegöllüler, İlçeye bağlı 90’a yakın kırsal mahallenin otobüs durağı olduğunu ancak 2 aksta durak sorunu yaşandığını ifade ettiler.

Özellikle Organize Sanayi Bölgesi ile Mobilya Sanayi Bölgesinde çalışanlar, akşam iş dönüşlerinde çevre yolu üzerinde otobüs beklememek için en yakın otobüs durağına gitmek için ciddi bir mesafe kat etmek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda destek isteyen kırsal mahalle sakinleri, “Başkanımızdan ricamız bizi yazın sıcağından, kışın soğuğu ve yağmurundan korumasıdır. Sesimizi duyacağına inanıyoruz” şeklinde konuştular.