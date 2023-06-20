İnegöl'de dayakla bayılan hırsız tutuklandı

Mesudiye mahallesindeki hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda, çiftlik sahibi hırsızlık şüphelisini hastanelik etti.

Olau Mesudiye mahallesi Şibali yolu sokakta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftliğe giren hırsızı gören çiftlik sahibi, peşinden koştu. Hırsız ile çiftlik sahibi arasında kavga çıktı. Çiftlik sahibi, hırsızı darp ederek etkisiz hale getirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

