İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnegöl ve Türkiye genelinde düzenlenenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Zehir Tacirlerine yönelik narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aziz milletimiz müsterih olsun. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda: 1 TON237 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi. 2 TON 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. "

Haber Merkezi