Tahtaköprü mahallesindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda kestiği ağacın dalının başına çarptığı adam hayatını kaybetti.

Olay Tahtaköprü mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman kesim işçisi Ahmet Durgut(52), motorlu testere ile ağacı kesti. Devrilen ağacın dalı Durgut'un başına çarptı. Olayı gören arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin ölümünü tespit ettiler. İşçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.