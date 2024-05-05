Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde düzenlenen “Contrasts” isimli konseri büyük ilgiyle izlendi.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ndeki MEM Sahne özel bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliği ile “Contrasts” isimli konser düzenlendi.

Büyük ilgi gören konseri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Furkan Yavuz da izledi.

Piyanoda Hülya Keser, kemanda Candida Thompson ve klarnette Raf De Keninck’in yer aldığı grup, “Contrast” isimli çalışmalarıyla dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kariyerlerini Hollanda’da sürdüren üç seçkin müzisyenin icra ettiği Kontrastlar’da Bartok, Weinberd, Ravel ve Khachaturyan’ın eserlerinden oluşan seçkilerle unutulmaz bir gece yaşandı.

Büyük alkış alan konser sonrasında Başkan Yardımcısı Okan Şahin sanatçılara teşekkür etti.