Sakarya AFAD ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) öğrencilerine çadır kurma teknikleri ve arama kurtarma süreçlerinde kullanılan temel düğümler hakkında eğitim verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sakarya İl Müdürlüğü personelleri, MEB AKUB öğrencilerine çadır kurma ve temel arama kurtarma düğümleri eğitimi düzenledi. Eğitim, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Katılımcılara çadır kurma teknikleri ve arama kurtarma süreçlerinde kullanılan temel düğümler hakkında detaylı bilgiler verildi. Öğrenciler, pratik uygulamalarla becerilerini geliştirme fırsatı buldu.