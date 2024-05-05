İznikli Eşrefoğlu Abdullah Rumi İznik’te kabri başında anıldı.

Program, Eşrefzade Cami bahçesinde Sala okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, İlçe Müftüsü Nurettin Çelik, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, Eşrefoğlu Rumi’nin 14. kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ve belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, “Medeniyetimizin kültür kökleri ile bağ kurduğumuz bu mekân ve program hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Katılım ve teşrifleriniz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Eşrefoğlu Rumi’nin 14. kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan da konuşmasında Eşrefzade Abdullah Rumi’nin hayatından örnek ve kesitler anlattı.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Kara da 555. yıl anısına beşer cümleden oluşan kesitleri katılımcılara aktardı.

İlçe Müftüsü İlçe Müftüsü Nurettin Çelik tarafından program sonunda dua ve niyazda bulunuldu. Program sonunda da İznik Belediyesi tarafından günün anlam ve önemine binaen hazırlanan köfteli çorba katılanlara ikram edildi.