Hollanda Eredivisie’de PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam’ı 4-2 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie’nin 32. haftasında sahasında oynadığı Sparta Rotterdam müsabakasında rakibini 4-2 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala 25. Lig şampiyonluğunu elde etti.

Teknik direktör Peter Bosz’un öğrencileri Hollanda’nın en üst liginde 32 hafta sonunda 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 87 puan topladı. PSV’nin en yakın rakibi 2. sıradaki Feyenoord’un 75 puanı bulunuyor.