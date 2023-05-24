İnegöl'de derede kurtarma operasyonu

Kurtarılan adamın arkadaşı ekipleri engellemeye çalıştı

Arkadaşlarıyla otururken dereye düşen yaşlı adam için ekipler seferber oldu. Ekiplerce kurtarılan yaşlı adamın yanında bulunan arkadaşlarından birinin, yaşlı adamı hastaneye götürülmemesi için ekiplere direnmesi şaşırttı.

Olay Organize Sanayi bölgesi Arıtma Tesisi mevkiinde meydana geldi. Dere kenarında 2 arkadaşıyla oturan C.M., bir anda dengesini kaybederek dereye düştü. Düşen adamı gören arkadaşları yardıma koştu. Adamı dereden çıkaramayan arkadaşları 112'ye haber verdi. Olay yerine 112, polis ve Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu, yaşlı adam kurtarıldı. Yanında bulunan arkadaşı, Hipotermi riski bulunan adamı Ambulansa koyup hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerinin engellemeye çalıştı. "Bir şeyi yok" diyerek sağlık ekiplerini engellemeye çalışan adama ekipler tepki gösterince engellemeyi bıraktı.

Ambulansa alınan adam, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.