İnegöl Emniyet Müdürlüğünün dur ihtarına uymayıp aracı bırakıp kaçan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandılar.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan İnegöl'e geldiği öğrenilen 34 FG 6977 plakalı araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi aldı. İnegöl girişinde bekleyen polis ekiplerini gören şüpheliler, araçla kaçmaya başladılar. AVM içine giren şahıslar aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Kaçan şahıslardan İzzet K. Ve Binali E. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Bir şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi