Çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin dışında emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Kapsam dışında kalan çiftçileri, ardından muhtarları ikramiye kapsamına almak için çalışma başladı. İddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm emeklileri kapsama alacak bir çalışma yapılması talimatını verdiği deniliyor.

AK Partili yöneticiler Erdoğan'a iletti

AK Partili yöneticiler, yerel seçim öncesi, emeklilerin kapsam dışında kalmasının sıkıntı yaratacağı ve ihtiyacı olduğu için çalışmak zorunda kalan emeklilerin tepkisinin arttığı iletildi. AK Partili yöneticiler ve Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmesinde "Olumlu bir şey yapalım dedik, sürekli olumsuzluk konuşuluyor. Şimdi belli kesimin ikramiye almasını sağlarsak bu kez dışında kalanlardan büyük tepki alacağız. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım" önerisini dile getirdikleri ifade edildi.

Tüm emeklileri kapsaması için çalışma talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunulan bu öneriye sıcak baktığı ve Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma Bakanı'ndan konunun yeniden değerlendirilmesi, kapsam dışında kalanların ikramiye alabilmesi için çalışma yapılmasını talimatını verdiği dile getirildi.

Bilgilere göre, istenilen çalışmadan olumlu sonuç çıkarsa tüm emeklilere ayrım yapılmadan ikramiye verilmesi yönünde bir düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak torba yasa teklifi içine konulacak.