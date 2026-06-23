Hüseyin Toy, gayrimenkul sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi, sahte ilanların engellenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin sektör açısından son derece önemli bir uygulama olduğunu belirtti.

"Ticaret Bakanlığımız tarafından son dönemde Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yapılan düzenlemeler ve yayımlanan uyarılar, gayrimenkul sektöründe kayıt dışılığın, sahte ilanların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına son derece önemli bir adımdır.

Ticaret Bakanlığımızın 13 Haziran 2026 tarihinde kamuoyuna duyurduğu açıklama, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin yalnızca ilan platformlarını değil, sosyal medya mecralarını da kapsadığını açıkça ortaya koymuştur. Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; Instagram, Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ilanları EİDS kapsamında takip edilmekte, sisteme aykırı şekilde yapılan paylaşımlar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Nitekim Ticaret Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamada, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi düzenlemelerine aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları nedeniyle ilgili sosyal medya platformlarını işleten şirkete idari para cezası uygulandığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu durum, Bakanlığımızın konuya ilişkin denetim ve yaptırım süreçlerini kararlılıkla sürdürdüğünü açıkça göstermektedir.

İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği olarak tüm meslektaşlarımızı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyoruz. Gayrimenkul ticaretiyle iştigal eden işletmelerimizin, sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS doğrulaması tamamlanmış ilanların bağlantılarını paylaşmaları, bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlar konusunda yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Aksi durumda her bir aykırılık için ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır.

Öte yandan vatandaşlarımızın da gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları adına son derece dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Son yıllarda internet ve sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ilanlar nedeniyle birçok vatandaşımız maddi ve manevi zararlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızın, taşınmaz işlemlerini Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesine sahip emlak işletmeleri aracılığıyla yürütmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yetki belgeli emlak işletmeleri; mesleki yeterlilik şartlarını yerine getiren, mevzuata uygun faaliyet gösteren ve kamu otoriteleri tarafından denetlenen işletmelerdir. Bu işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler hem alıcılar hem de satıcılar açısından daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturmaktadır.

Vatandaşlarımızın, gayrimenkul alım veya kiralama kararı verirken işletmelerin yetki belgelerini sorgulamaları ve işlemlerini kayıtlı, denetlenen ve yetki belgeli emlak ofisleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği olarak sektörümüzün daha şeffaf, daha güvenilir ve daha kurumsal bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyor; tüm meslektaşlarımızı mevzuata uygun hareket etmeye, vatandaşlarımızı ise yalnızca yetki belgeli emlak işletmeleriyle çalışmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."