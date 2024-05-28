İnegöl Belediyesi’nin Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği modern hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar gelmeye başladı. Pazara ilk kurbanlıklar Erzurum bölgesinden geldi. Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarında yerini alan kurbanlık satıcıları, İnegöl ve çevre şehirlerden vatandaşların kurbanlık almak için gelmesini beklemeye başladı.

PAZARA GİRİŞTE HAYVANLAR TEK TEK İNCELENİYOR

Bugün itibariyle kapılarını açan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında, kurbanlıklar büyük bir titizlikle incelenerek pazara alınıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimlerinin kontrolünden geçen kurbanlıklar Pazar yerine alınıyor. Girişlerin yoğun şekilde devam ettiği pazarda kısa sürede tüm kotraların dolması bekleniyor. Öte yandan hayvan pazarının bayramın son günü olan 19 Haziran’da kapanacağı açıklandı.

HALK OTOBÜSÜ SEFERLERİ BAŞLADI

Alibeyköy mevkiinde bulunan hayvan pazarına vatandaşların kolay ulaşım sağlayabilmeleri adına halk otobüsü seferleri de bugün itibariyle başladı. 612-T otobüsleri sabah 08.30 ile akşam 18.00 arasında İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarına ulaşım için hizmet verecek. Otobüs güzergahları ise şöyle: Doğu Garajı, Samda Okulu, Jandarma, Okular Bölgesi, Heykel, Çarşı, Nuri Doğrul (Bankalar Caddesi), Terminal, Ahmet Akyollu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Okullar Bölgesi, Afet Evleri, Samda Okulu, Ortaköy Yolu, Hayvan Pazarı, Doğu Garajı. Araç çıkış saatleri ile anlık konumu BURULAŞ Kart Mobil Uygulaması üzerinden takip edilebilecek.