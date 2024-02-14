İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa-Ankara karayolu yanı OSB kavşağı girişinde bulunan 16 bin metre kare alanda yapımına 2023 yılında başlanılan hükümet binası inşaatı hızla yükseliyor. 7 bin 500 metre kapalı alana sahip olacak bina 4 kattan oluşacak.

HANGİ KURUMLAR OLACAK

Binanın tamamlanmasıyla beraber farklı yerlerde konuşlanan Nüfus müdürlüğü, Tapu, sosyal yardım vakfı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Mal müdürlüğü Milli emlak şefliği, milli eğitim müdürlükleri hükümet binasında hizmet verecek.

Kaymakam Eren Arslan, hükümet binasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı; "Yapımı devam eden yeni Hükümet Konağı hizmet binasında incelemelerde bulunarak şantiye sorumlusunda inşaat hakkında bilgi aldım. Son kat betonunun atılma ve çatı bağlama seviyesine gelen binamızın içerisinde de sıva, bölme, ıslak zemin ve elektrik gibi işlerin yapımı devam etmektedir."

Kaynak: Fahrettin Eniş