Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler İnegöl’ü 5 yıl yönetecek yeni Belediye Başkanını belirleyecek.

AK Parti’nin kalesi durumunda ki İnegöl’de herkesin gözü kulağı iktidar partisinin işaret edeceği isimde olacak. Kader ayına girilirken herkesin merak ettiği bir soru var. Şapkadan tavşan çıkar mı?

Yaklaşık 4 aydır sessiz sedasız çalışmalarını sürdüren AK Parti, aday belirleme kriterlerinde ki tüm hamlelerini tamamladı. Parti içi temayül yoklamaları ve anket çalışmaları bitti. Tüm veriler Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın başkanlığını yaptığı AK Parti Genel Merkezinde ki seçim yürütme kurulunun önünde.

Mevcut Belediye Başkanı Alper Taban’ın doğal aday olduğu tabloda 9 farklı isimde başkan adayı olmak üzere mindere çıktı. Özellikle 4 aday ciddi PR çalışması yaptı. Eski Belediye Başkanı Rıdvan Kocaağa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İşadamı İsmail Kösen ve eğitimci Mahsuni Canbay gerçekten aday adaylıklarının hakkını verecek çalışmalar yaptılar.

3.5 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptıktan sonra 6.5 yıl şehri yöneten Başkan Alper Taban potansiyel en güçlü aday.

Milletvekilliği seçimlerinde ciddi bir değişime giden AK Parti benzer bir politika izlerse birçok şehir ve ilçede yeni isimlerin olması şaşırtıcı olmayacak.

Ancak bu değişimin içinde İnegöl olur mu, olmaz mı? Hep birlikte şahit olacağız. Peki adaylar ne zaman açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre siyasi partiler aday listelerini, (Belediye Başkanlı, Belediye Meclis Üyeleri) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim etmek durumundalar. Ancak bizler bu takvimin Şubat ayına kalmasını beklemiyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklanacak. Tahminimizce Ocak ayının ilk haftasında AK Parti Bursa adayını açıklayacak. Ocak ayının 2 ya da 3. haftasında ise İnegöl adayının açıklanması kuvvetle muhtemel.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aralarında Bursa’nın da olduğu 10 ilde çalışmaların tamamlandığını söylemiş ve yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti. Aslında her şey bir takvime bağlanmış durumda.

Bana göre iktidar, önce milyonların beklediği asgari ücret ve emekli maaşlarını açıklayacak. Daha sonra ise art arda adaylar açıklanmaya başlayacak. Asgari ücret ve emekli maaşları konusunda ben şapkadan tavşan çıkacağını düşünüyorum. Ancak adayların tespitinde AK Parti kanadı ser verip sır vermiyor. Bakalım neler olacak?