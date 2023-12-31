ÖMRÜMÜZDEN BİR YIL DAHA GEÇTİ

Evet, ömrümüzden bir yılda geçip gitti!

Deprem afetleri ile ve nice acı ile geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Dünyayı saran kavgalar ve soykırımların yanı sıra afetler ve insan didişmelerinin yanı sıra çok iyi bir yıl geçti diyebileceğimiz bir olaya bu yılda şahit olamadık.

Her yıl temenni ve dileklerde bulunduğumuz, akıp giden bir üç yüz atmış beş günün ardından gelecek yılın daha iyi ve mutlu geçmesi için dilek ve temenni de bulunmaktan da yapacak bir şeyimiz yok!

Peki, bütün dünya yeni başlayan yıl için neden kendini parçalayarak eğlence ve coşku içindeler? Dünyayı saran küresel ısınma sonrası oluşan afetler: Depremler, seller ve kasırgaları yaşarken bu zavallı insanlar neyin kutlamasını yapmaktalar aklım bir türlü almıyor.

Düşünüyorum da acaba ben mi çok karamsar tablolar çiziyorum? Ben mi bu kadar kötümserim? İşin içinden bir türlü çıkamıyorum!

Gün geçtikçe zorlaşan hayat şartları, kahpece terörist saldırıları ve bir yanda Filistin de yaşanan insanlık dışı olayları görüp ve hatta yaşarken biz neyin kutlamasını yapıyoruz?

Hıristiyanların meşhur yılbaşı yortusu ve Noel ini biz neden kutluyoruz? Onlar bu yortuyu kutlamakta haklılar. Çünkü İslam coğrafyasında kan gövdeyi götürüyor! Haklılar çünkü kin ve nefretlerini minicik yavruları katleden bir soysuz Yahudi’nin katliamını seyredip hatta destek veriyorlar!

Bizim zavallılar neyin kutlamasını yapıyorlar? Daha dün teröristler tarafından şehit edilen on iki kahraman askerimizin acısı içimizi yakmışken, bu neyin kutlaması? Dün eşimle bir süper markete gidip birkaç yiyecek ihtiyaç maddesi alalım dedik, marketin girişinde plastikten süslenmiş Noel ağaçları, süs maddeleri ve soytarıların kafalarına taktığı kâğıttan huni biçimi başlıkları ile dolu. Hanım beni dürtükleyip plastikten yapılmış çam ağacı fiyatını gösterdi, resmen dudağım uçukladı. Tamı tamına 3000 TL. Etiket fiyatı vardı. Bu madalyonun bir yüzü, bu kadar parayı bir gecelik uyduruk bir çam ağacına verenler, bu geceyi soğuk odasında titreyerek geçiren nice gariban Filistinliyi düşünüyorlar mı? Evlerini başlarına yıkan İsrail’in ve yandaşlarının güle oynaya kutladıkları Noel’i biz neden kutluyoruz?

Böylesine bir aymazlık ve hezeyan içinde ÖMRÜMÜZDEN BİR YIL DAHA GEÇİYOR!

Yeni gelen yılın hayırlara vesile olması dileği ile!