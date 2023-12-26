İstanbul deplasmanında düşme potasındaki rakibi Arnavutköy maçında iki defa öne geçmesine rağmen son 3 dakikada yediği golle avucundaki 3 altın puandan 2’sini çimlere gömen ve camiayı derinden üzen bu mağlubiyetin ardından Cumartesi günü ilk yarının kapanış maçında seyircisiz oynanan maçta temsilcimiz İnegölspor, 2. yarının başında Furkan ile bulduğu golle galip gelerek puanını 25 yaptı. Rüzgarlı bir havada ilk yarıda gol sesi çıkmayınca 2.yarıda rüzgarı da arkasına alan temsilcimiz Furkan’ın attığı golle deplasmanlarda yapamadığını evinde yaptı. Bu çok değerli 3 puanla ilk yarıyı oynadığı 18 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak attığı 28 gole karşılık kalesinde tam 26 gol görerek fikstürde 25 puanla Play-off sınırındaki 31 puanlı Menemen’e 6 puan uzakta tamamladı.

Rakip Etimesgut takımı İnegöl’e 21 puanla geldiği maçta puan veya puanlar alarak dönmeyi hedefledi. İlk yarıda gole çok yaklaşmasına rağmen yakaladığı bir iki pozisyonu değerlendiremeyince müdafaa ve kalecisinin hatalı yer tutması sonucu yediği tek golle evine eli boş döndü. Kazansaydı İnegölspor’la fikstürde yer değiştirecekti bunu yapamadı. Centilmence oynayıp gittiler. Teknik direktörleri maç sonunda devre arasında eksik yerlere takviye yaparak 2.yarıya çıkacaklarını söyledi. İzleyip göreceğiz.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Kadir-Mete-Yusuf-Orhan, ortada Samet-Uğur Utlu-Serhat Baştan, ileride Cengiz-Uğur Mustafa-Furkan tertibiyle çıktığı maçın son7 dakikasında Samet’in yerine Eren Emre, Uğur Mustafa’nın yerine Emre Toptan ve 90+4’te Furkan’ın yerine Erkan Arda’yı oyuna aldı. Maça rüzgara karşı tutuk başlayan ve ilk çeyrekte rakibine önemli pozisyonlarda veren temsilcimiz maçın ilerleyen bölümlerinde oyunda dengeyi sağladı. Rüzgara karşı top kontrolünün zor olması nedeniyle devreyi golsüz kapatmayı başardı. 2.Yarıda aynı 11’le devam eden temsilcimiz Cengiz-Serhat-Uğur Mustafa-Furkan paslaşmasıyla altı pasa kesilen topu Furkan’ın dokunduğu kafa ile aradığı golü buldu. Daha sonra açılan ekibimiz bir çok gol pozisyonuna girdi bu pozisyonlardan 3 net gol pozisyonunu gole çeviremeyen Uğur Mustafa 2 pozisyonda da boş durumdaki arkadaşlarına vermediği toplarla saç baş yoldurdu. Maçta tek bir hareketi vardı Serhat’ın altı pasta şık bir topuk pasını Furkan’a keserek gole katkı yaptı. Bunun dışında sezon başından beri forvette gezinerek takımımızı adeta 10 kişi oynamak zorunda bıraktı. Uğur Mustafa ilk yarıda inanılmaz kötü bir performans gösterdi. Yerinde amatör bir golcü olsaydı en az 10 tane gol atardı. Müdafaamızda havanın da rüzgarlı olması nedeniyle top kontrolünün zor olması nedeniyle kişisel hatalar yaptılar ancak rakip takım bunları değerlendiremedi. Orta sahada Uğur Utlu’nun katılımı ve Furkan’ın çalışkanlığı Serhat Baştan’ın tecrübesi ile orta alanda dengeyi kurdu. İleride Furkan’ın büyük destek verdiği forvet oyuncuları yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Furkan’ın attığı tek gol maçın golü oldu. Cengiz biraz koşar gibi oldu ancak yine çok etkisiz kaldı. Cengiz’in son 2-3 maçta bu kadar etkisiz kalması şaşırtıcı oldu. Devre bitti. Teknik heyet bu konu üzerinde durarak Cengiz’i 2.yarıya motive edeceğine inanıyorum. Bu maç başından sonuna kadar zor geçti. Zor bir galibiyet geldi. Futbol seyirciyle güzeldir. Aksi halde boş tribünlerle oynanan maçlar çok keyifsiz ve anlamsız oluyor. Bu nedenle tribünlerimiz bu cezalardan gerekli dersleri çıkararak 2.yarıda tribünlerdeki yerlerini almalı ve doğru tezahüratlarla takımlarını desteklemelidir. Aksi halde İnegölspor hem maddi hem de manevi yönden büyük zararlar görür. İnşallah bu cezalar 2. yarıda hiç olmaz. Bu hassasiyete ve sorumluluğa İnegöl sporu tüm sevenler olumlu yönde katkı sağlamalıdır.

Sonuç olarak İnegölspor evinde konuk ettiği seyircisiz maçta zorlanmasına rağmen 3 altın puanı tek golle aldı. Aldığı bu altın değerindeki 3 puanla puanını 25 yaparak ilk yarıyı Play-off sınırındaki 31 puanlı Menemen’e 6 puan uzakta tamamladı. Bu sonuç iyi mi? Tabi ki HAYIR. Denizli-İskenderun-Derince ve Arnavutköy maçlarını kazanması gerekirken saçma sapan yediği gollerle yenemedi. Bu 4 maçtan alınacak 12 puanla şu anda 37 puanla çok daha yerlerde olabilirdik. Bu 4 maç camiayı çok üzdü ve karamsarlığa itti. Sezona Murat Yoldaş ile başlayan ve beşinci maçtan sonra Murat Yoldaş ile yollarını ayıran yönetim takımımızın başına geçen sezonun 2.yarısında görev yapan Bahattin Güneş’i getirerek yoluna devam etti. Bahattin hoca Murat Yoldaş’ın inanılmaz derecede yanlış transferleriyle lige devam etti. Yapılan transferlerin 2-3 tanesi randıman verdi. Diğerleri tam bir fiyasko çıktı. Forvete büyük umutlarla alınan tecrübeli Okan ve M.Batuhan sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda faydalı olamadılar. M.Batuhan hiç oynayamadı. Karacabey’den büyük umutlarla ve büyük maddi fedakarlıklarla alınan Kadir biraz gayret gösterdi. Uğur Mustafa ise hiçbir varlık gösteremedi. Onca forma şansını hiç ama hiç iyi kullanamadı. Kendisine bağlanan umutları yerle bir etti. Serhat Baştan ise ilk 11’de bulduğu şanslarını hiç iyi kullanamadı. Daha sonra kulübeye oturdu. Ancak takım sakatlarla adeta REVİRE dönünce zorunlu olarak ilk 11’de şans buldu. Bu şansını da şahsi futbolu ve egoistliği ile iyi değerlendiremedi. Devre arası durumu ne olur? Bekleyip göreceğiz. Orta alanda M.Samet Karakoç ilk yarıda İnegölspor’a beklenen katkıyı yapamadı. Bu oyuncunun kapasitesi bu ne yarasan yap bu kadar. Devre arası ne olacak merak ediyoruz. Uğur Utlu vasat, Emre Toptan şans bulduğunda etkili oldu. Furkan sakatlıktan uzaklaştıkça performansı artıyor. 2. yarı daha iyi olur. 21 yaş altı dışarıdan alınan gençlerden Yusuf Kocatürk ve Eren Emre her gün daha iyiye gidiyorlar. Erkan Arda - Ethem Balcı-Tuğbey Akgün geldikleri yere iade edilmeli. Bu gençler gibi bizim altyapımızda en az 10 tane genç var. Onlar oynasın. Bu gençler kendilerini yedek kulübesinde çürüttüler. Yatmaya gelmediler.

Kaleci Bekir Sevgi bence ilk yarıyı vasat kapadı. Çok hatalı goller yedi. 28 gol atıp kalemizde tam 26 gol gördü. Devre arası iyi bir kaleci alınırsa çok iyi olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm teknik heyetimize ve oyuncularımıza devre arası iyi tatiller diliyorum. Umarım kongreye giden kulübümüz aradığı çıkış yolunu bu kongrede bulur. Kongrenin İnegölspor’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Kongrenin ilk akşamında gerekli çoğunluğun sağlanarak yapılması çok iyi olur. Devre arası transferler daha etkili ve sağlıklı yapılır. İnegölspor’umuzun devre arası güzel transferlerini ve hazırlıklarını bunun ardından da 2.yarı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”