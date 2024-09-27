Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni açıkladığı verilere göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için belirli kriterlere uyması gerekiyor. Bu kriterler arasında, ilçenin "100 bin nüfus ve 30 km" mesafe şartlarını karşılaması yer alıyor.
TÜİK, il olma sürecinde sadece ekonomik faktörleri değil, aynı zamanda eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplumsal yapı gibi unsurları da dikkate alıyor. Bu bilgiler ışığında, hangi ilçelerin bu kriterlere uygun olduğu merak konusu oldu. İşte TÜİK’in belirlediği "100 bin nüfus ve 30 km" uzaklık şartlarını sağlayan ilçeler:
- Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100
- Kozan, Adana - Nüfus: 129.985
- Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494
- İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032
- Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551
- Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664
- Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619
- İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639
- Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129
- Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879
- Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474
- Erciş, Van - Nüfus: 173.203
- Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908
- Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597
- Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242
- Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783
- Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818
- Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263
- Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826
- Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824
- Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437
- Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469
- Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424
- Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378
İnegöl, 255.032 kişilik nüfusu ile "100 bin" kriterini fazlasıyla karşılıyor ve Bursa il merkezine olan uzaklığı da il olma şartlarına uyuyor. TÜİK’in belirlediği "100 bin nüfus ve 30 km uzaklık" kriterlerine uygun ilçeler arasında yer alan İnegöl sadece Bursa'nın sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinen güçlü bir ilçesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda il statüsüne yükselerek bölgesel önemini artıracak gibi görünüyor.