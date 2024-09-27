Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni açıkladığı verilere göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için belirli kriterlere uyması gerekiyor. Bu kriterler arasında, ilçenin "100 bin nüfus ve 30 km" mesafe şartlarını karşılaması yer alıyor.

TÜİK, il olma sürecinde sadece ekonomik faktörleri değil, aynı zamanda eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplumsal yapı gibi unsurları da dikkate alıyor. Bu bilgiler ışığında, hangi ilçelerin bu kriterlere uygun olduğu merak konusu oldu. İşte TÜİK’in belirlediği "100 bin nüfus ve 30 km" uzaklık şartlarını sağlayan ilçeler:

Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100

Kozan, Adana - Nüfus: 129.985

Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494

İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032

Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551

Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664

Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619

İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639

Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129

Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879

Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474

Erciş, Van - Nüfus: 173.203

Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908

Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597

Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242

Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783

Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818

Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263

Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826

Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824

Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437

Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469

Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424

Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378

İnegöl, 255.032 kişilik nüfusu ile "100 bin" kriterini fazlasıyla karşılıyor ve Bursa il merkezine olan uzaklığı da il olma şartlarına uyuyor. TÜİK’in belirlediği "100 bin nüfus ve 30 km uzaklık" kriterlerine uygun ilçeler arasında yer alan İnegöl sadece Bursa'nın sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinen güçlü bir ilçesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda il statüsüne yükselerek bölgesel önemini artıracak gibi görünüyor.