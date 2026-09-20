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Yaşanan durumun ardından İnegölspor yöneticileri devreye girdi. Yapılan girişimler sonucunda taraftarların misafir seyirci tribününe alınmasına karar verildi. Böylece karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen İnegölspor taraftarları, yöneticilerin girişimleriyle stadyuma alınarak takımlarına destek olma fırsatı buldu.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde yaşanan sorun nedeniyle İnegölspor taraftarları kısa süreli mağduriyet yaşadı. Diğer tribünün elverişsiz olması nedeniyle kapatılması üzerine karşılaşmayı takip etmek isteyen bazı İnegölspor taraftarları tribün dışında kaldı.

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