Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yeni ilçelerin kurulabileceğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Şu an kamuoyunda gündeme getirilen yerler var ama şu ana kadar bize Bursa için bildirilen şu ilçe ile ilgili bir çalışma yapıyoruz veya böyle bir çalışmamız var denilen bir ilçemiz yok. Bir de şöyle bir şey var. İl olmayla alakalı kriterleri sağlayabilecek ilçemiz şu an çok gözükmüyor. Osmangazi'den yola çıksanız yaklaşık 900 bin nüfusu var. Yani Emek'ten başladığımızda, Demirtaş-Görükle belki Çalı tarafı gibi onlarla ilgili bir arka planda çalışma var ama bununla ilgili şu olur böyle olur diyemeyiz çünkü tek başına bir ilçeyi düşündürür. Yani şöyle söyleyeyim; mahalle nüfusu 51 bin olan bir sürü ilimiz var. Şimdi bunlar il olma kriterlerini sağlamıyor ama ilçe olma kriterini sağlayan mahallelerimiz var" dedi.

Kaynak: Bursa'da bugün