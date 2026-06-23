Sosyal medya fenomenleri ve fitness içerik üreticilerinin yaygınlaştırdığı yüksek proteinli beslenme akımı, milyonlarca kişinin günlük protein alımını artırmasına yol açtı. TikTok ve Instagram’da zayıflama ve kas yapma hedefiyle öne çıkarılan bu diyetler, protein tozu, bar ve shake gibi ürünlere ilgiyi de artırdı. Ancak uzmanlar, yüksek protein tüketiminin herkes için uygun olmayabileceğini belirterek özellikle böbrek sağlığı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

BÖBREKLER ÜZERİNDE CİDDİ YÜK OLUŞTURUYOR

Bristol Üniversitesi'nden böbrek uzmanı Dr. Carl May, aşırı protein tüketiminin böbrekler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu söyledi. May'e göre, insanların büyük bölümü bu durumdan ciddi şekilde etkilenmese de yaklaşık her 10 kişiden biri farkında olmadan böbreklerine zarar veriyor. Uzmanlar, bu kişilerin zamanla böbrek yetmezliğine yaşayabileceğini ve ileri aşamada organ nakline ihtiyaç duyabileceğini ifade ediyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GEREKENİN ÜÇ KATINI TAVSİYE EDİYOR

Protein, kasların, organların ve bağ dokularının onarımı için hayati önem taşıyor. Tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller ve kuruyemişler önemli protein kaynakları arasında yer alıyor. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yetişkinlerin günlük kilogram başına yaklaşık 0,8 gram protein tüketmesini öneriyor. Ancak son yıllarda bazı sosyal medya fenomenleri ve sağlık influencerları, bu miktarın iki ila üç katına çıkılmasını tavsiye ediyor.

Bu isimlerden biri olan Dr. Peter Attia, bireylerin kilogram başına günlük 2 gram protein tüketmesini öneriyor. Attia, mevcut tavsiyelerin özellikle ileri yaşlarda kas kütlesinin korunması için yetersiz kaldığını savunuyor. Artan ilgiyle birlikte süpermarketler de yüksek proteinli ürün çeşitlerini genişletmiş durumda. Protein destekli süt ürünleri, atıştırmalıklar, sandviçler ve içecekler birçok market zincirinin raflarında yer alıyor.

MUTLAKA DOKTORA DANIŞILMALI

Bununla birlikte uzmanlar, yüksek proteinli diyetlere başlamadan önce mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguluyor. Araştırmalar, böbrek hastalığına yatkın kişilerde aşırı protein tüketiminin hastalığın ilerleme riskini artırdığını gösteriyor. Yorgunluk, eklem şişliği, kaşıntı ve sık idrara çıkma gibi belirtiler ortaya çıktığında ise böbreklerdeki hasarın geri döndürülemez seviyeye ulaşmış olabileceği belirtiliyor.