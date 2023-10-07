Bursa'nın Yıldırım ilçesinin Ulus Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetlisinin bir kuaförde sıra beklediği haberi alan 2 şüpheli, dehşet verici bir silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlar, motosikletleri üzerindeyken kurşun yağdırdılar. Ancak, o an dükkanın içerisinde bulunan çocuklar şans eseri saldırıdan sağ kurtuldu.

Saldırı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İddialara göre, husumetli Serhat A.'nın kuaför dükkanında sıra beklediğini öğrenen iki saldırgan, silahlarını alıp motosikletleriyle dükkanın önüne geldi. Saldırganlardan biri motosikleti kullanırken, diğeri ise motosikletin arkasından peşpeşe tetiğe bastı ve defalarca ateş etti. Saldırı sırasında çocukların da bulunduğu dükkanda kurşunlar camlara isabet etti. Neyse ki, camların kırılması nedeniyle çocuklar yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Dükkan sahibi Serhat Yentürk, refleksiyle müşterisi olan çocuğun üzerine atlayarak onu korudu.

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, dükkan sahibi Serhat Yentürk olay sonrası şunları dile getirdi: "Dükkanımda müşteri sıra bekliyordu. O sırada motosikletle 2 kişi geldi. Dükkanımın önünde bulunan müşteriye silahla peş peşe ateş ettiler. Kurşunlardan biri camı parçalayıp bizi sıyırdı. Cam parçaları traş ettiğim çocuğa geldi. Çok şükür ciddi bir şey yok. O kurşunlar ya birimize gelseydi. Buradan kadınlar geçiyordu, içeride çocuklar vardı. Ya ölseydik ne olacaktı. Biz bu şahısların yakalanmasını istiyoruz."

Olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.