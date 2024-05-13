İnegöllülerin merak ettiği İnegöl ilçe stadının ne zaman yapılacağı konusuna Bakan Şimşek, cevap verdi. Bugün açıklanan kamuda tasarruf paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

YATIRIM İÇİN YENİ PROJE ALINMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz. Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz. Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız. Bu paket güçlü bir izleme, denetlem, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.”

Şimşek’in bu açıklamasına istinaden yapımına başlanacak olan İnegöl İlçe Stadının 3 yıl süreyle askıya alınacağı öngörülüyor. İlçe Stadının yapımına tasarruf tedbirlerinin kalkmasının ardından başlanacağı öğrenildi.