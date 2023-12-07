Hamamlı Mahallesinde ikamet eden bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu madde ticareti yaptığını öğrenen ekipler, şok baskın yaptılar.

K.Ç.(39)'nin evinde yapılan aramada 20 kök Hint Keneviri, Poşet içerisine sarılmış yaklaşık 15 gram ağırlığında kubar esrar, poşet içerisine sarılmış yaklaşık 2 gram ağırlığında kenevir tohumu, Kağıt içerisine sarılmış yaklaşık 10 gram metanfetamin, 5 adet uyuşturucu içme aparatı (payp), 5 adet uyuşturucu içme aparatları (nargile), ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan toplam 12 adet suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

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