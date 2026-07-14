

Yangın, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan sitelerin arasındaki otluk alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında otluk alan zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.