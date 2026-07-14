15 Temmuz 2016 gecesinde milli iradeyi ve devletin bütünlüğünü hedef alan darbe girişiminin, Türk milletinin cesareti ve vatan sevgisiyle bertaraf edildiği belirtildi.

Yayımlanan mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğiyle meydanlara çıkan vatandaşların demokrasiye, bayrağa ve vatana sahip çıktığı ifade edildi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı milyonlarca vatandaşın tek yürek olarak darbe girişimine karşı durduğu kaydedildi.

15 Temmuz’un, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığını tüm dünyaya gösteren tarihî bir dönüm noktası olduğu vurgulanan mesajda, tanklara ve silahlara karşı birlik ve beraberliğin galip geldiği belirtildi.

Mesajda, 15 Temmuz’da ortaya konulan mücadelenin yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi anlamına gelmediği, aynı zamanda demokrasiye, devlete ve bağımsızlığa bağlılığın en güçlü göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkenin huzurunu, güvenliğini ve bekasını hedef alan her türlü tehdide karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekilen mesajda, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı; gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Mesaj, Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde güçlü yarınlara ilerlemesi dileğiyle sona erdi.