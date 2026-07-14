Ziyaret kapsamında Parla Premium Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Tatlı ile bir araya gelen Rumeli Ekrem, İnegöl mobilyasının Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, üretimdeki başarıyı takdir etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada sektörün gelişimi ve İnegöl mobilyasının dünya pazarındaki konumu üzerine de sohbet edildi.

0C144Bd0 506E 4347 9924 F0961Bf1A864Ziyaret sonunda Parla Premium Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Tatlı, Rumeli Ekrem'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

5B00D3D9 9Ef8 4241 A307 D5984D0F736EParla Premium Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Tatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rumeli Ekrem'i firmamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İnegöl mobilyası, kalitesi ve tasarımıyla dünyanın birçok ülkesinde tercih ediliyor.

80D689E1 1F2D 4Be0 B518 88F623F207AeBiz de bu değeri daha ileriye taşımak için üretmeye ve yeni koleksiyonlarımızla müşterilerimize en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve güzel düşünceleri için Rumeli Ekrem'e teşekkür ediyorum." dedi.

A9349634 3778 44Af A365 A78E5B3A772D

Kaynak: Naci Seçkin