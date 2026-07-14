Ziyaret kapsamında Parla Premium Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Tatlı ile bir araya gelen Rumeli Ekrem, İnegöl mobilyasının Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, üretimdeki başarıyı takdir etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada sektörün gelişimi ve İnegöl mobilyasının dünya pazarındaki konumu üzerine de sohbet edildi.

Ziyaret sonunda Parla Premium Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Tatlı, Rumeli Ekrem'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Parla Premium Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Tatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rumeli Ekrem'i firmamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İnegöl mobilyası, kalitesi ve tasarımıyla dünyanın birçok ülkesinde tercih ediliyor.

Biz de bu değeri daha ileriye taşımak için üretmeye ve yeni koleksiyonlarımızla müşterilerimize en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve güzel düşünceleri için Rumeli Ekrem'e teşekkür ediyorum." dedi.