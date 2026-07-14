İşletmeci Umur Agan, tesisi daha modern ve işlevsel hale getirmek amacıyla kapsamlı bir tadilat süreci başlattıklarını belirtti.

Yaklaşık 3-4 ay sürecek çalışmalar kapsamında kapalı manej ve açık manej alanlarının yeniden inşa edileceğini ifade eden Agan, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kulübün çok daha donanımlı şekilde hizmet vereceğini söyledi.

İnegöl Atlı Spor Kulübü olarak yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını dile getiren Agan, şunları söyledi:

"Buranın daha iyi olması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Diğer ortaklarımızla birlikte yaklaşık 1,5 yıldır kafe-restoran bölümünü işletiyoruz. Şu anda yeni bir tadilat sürecine başladık. Kapalı manejimiz ve açık manejimiz yapılacak. Yaklaşık 3-4 aylık bir restorasyon sürecimiz var. Çalışmalar tamamlandıktan sonra çok daha modern bir tesisle hizmet vermeye devam edeceğiz. İnegöl'e katma değer katmak için çalışıyoruz. Atlarla ilgili hizmetlerimiz şu an tadilat nedeniyle sınırlı olsa da kafe bölümümüz hizmet vermeyi sürdürüyor.

İnegöl'ün resmi ilk Atlı Spor Kulübü olan tesisimizde vatandaşlarımız binicilik dersleri alabilir, at binebilir, profesyonel biniciler kır gezilerine katılabilir ve kafe-restoranımızdan faydalanabilir."