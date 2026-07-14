İşletmeci Umur Agan, tesisi daha modern ve işlevsel hale getirmek amacıyla kapsamlı bir tadilat süreci başlattıklarını belirtti.

950Dae00 De79 4499 9697 7E16Cedad738Yaklaşık 3-4 ay sürecek çalışmalar kapsamında kapalı manej ve açık manej alanlarının yeniden inşa edileceğini ifade eden Agan, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kulübün çok daha donanımlı şekilde hizmet vereceğini söyledi.

11D04319 8301 423D 8F13 Ee4F6210C5B5İnegöl Atlı Spor Kulübü olarak yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını dile getiren Agan, şunları söyledi:
"Buranın daha iyi olması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Diğer ortaklarımızla birlikte yaklaşık 1,5 yıldır kafe-restoran bölümünü işletiyoruz. Şu anda yeni bir tadilat sürecine başladık. Kapalı manejimiz ve açık manejimiz yapılacak. Yaklaşık 3-4 aylık bir restorasyon sürecimiz var. Çalışmalar tamamlandıktan sonra çok daha modern bir tesisle hizmet vermeye devam edeceğiz. İnegöl'e katma değer katmak için çalışıyoruz. Atlarla ilgili hizmetlerimiz şu an tadilat nedeniyle sınırlı olsa da kafe bölümümüz hizmet vermeyi sürdürüyor.

3Cf125Cc A97B 4Ad5 90E3 C64954B7E0A8İnegöl'ün resmi ilk Atlı Spor Kulübü olan tesisimizde vatandaşlarımız binicilik dersleri alabilir, at binebilir, profesyonel biniciler kır gezilerine katılabilir ve kafe-restoranımızdan faydalanabilir."

Kaynak: Yavuz Yılmaz