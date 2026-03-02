İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde seyir halinde uygulamalar gerçekleştiriyor. Son olarak Alanyurt yolu üzerinde yapılan denetimlerde abart egzoz kullandığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Yapılan kontrollerin ardından sürücüye abart egzozlu araç kullanmaktan 16 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yetkililer, özellikle yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.