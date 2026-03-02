İnegöl protokolü ile sponsorların sağladığı destek sonucunda çözüme ulaşılan süreç sonrası otobüs, tekrar İnegöl’e doğru hareket etti.

MALİ YAPILANMA SÜRERKEN PLAY-OFF HEDEFİNDEN VAZGEÇİLMİYOR

Sahadaki performansını ekonomik istikrarla güçlendirmeyi amaçlayan Sultan Su İnegölspor, bir yandan play-off hattındaki iddiasını sürdürürken diğer yandan mali disiplini sağlamak adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yönetim, mevcut finansal zorluklara rağmen kulübün kurumsal yapısını sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için adımlar atmaya devam ediyor.

PROTOKOL VE SPONSORLARIN KATKISIYLA SÜREÇ TAMAMLANDI

Takım otobüsünün yeniden kulübe kazandırılması sürecinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere siyasi temsilciler ile kulüp sponsorları aktif rol üstlendi. Sağlanan destekler neticesinde yediemin otoparkında bulunan otobüs teslim alınarak tekrar kulübün kullanımına verildi.

BAŞKAN ADEMOĞLU: “İNEGÖLSPOR ASLA YALNIZ DEĞİL”

Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, İnegölspor’un hiçbir zaman sahipsiz kalmadığını belirtti. Ademoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İnegölspor’umuzun takım otobüsünü yeniden kulübümüze kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tek hedefimiz, İnegölspor’u hak ettiği güçlü ve sağlam yapıya kavuşturmak olmuştur. Yönetim kurulumuzla birlikte yürüttüğümüz kararlı çalışmalar sonucunda takım otobüsümüz yeniden İnegölspor’un hizmetine sunulmuştur. Bu süreçte kulübümüzün yanında olan başta İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Durmuş, Kaymakamımız Eren Arslan olmak üzere sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maddi imkansızlıklar devam ederken, ne yapıp ne edip otobüsümüzü ait olduğu yere kazandırmak için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”



İnegölspor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını vurgulayan Ademoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “İnegölspor bu şehrin ana kimliklerinden biridir. Önceliğimiz şehrimizin değerini korumak ve başarılarla dolu tarihimize yenilerini eklemektir. Bugün yeniden yola çıktık. Yarın daha güçlü bir İnegölspor olacak. Yeniden yollardayız.”