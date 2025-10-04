Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde Cerrah kavşağı istikametinden Batıkent istikametine seyir halinde olan Ömer A.(19) yönetimindeki 16 BCA 801 plakalı otomobil iddiaya göre önünde ani fren yapan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce kaldırıma çarptı.

Takla atarak ters duran otomobil de sürücü yaralandı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı