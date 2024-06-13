YÜZLERCE KİŞİYE ÜRÜN SATIŞI YAPILDI

İnegöl Mobilyası adı altında yapılan dolandırıcılık olayı Antalya’nın Kepez ilçesinde Varsak bölgesinde yaşandı. Antalya Körfez Gazetesi’nde yer alan habere göre, kısa bir süre önce Antalya’ya gelen dolandırıcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ‘İnegöl Mobilya’ adı altında işyeri açtı. Dolandırıcılar daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden çok sayıda ilan vererek vatandaşlara ulaştı. Kendileriyle telefonla iletişim kuran Antalyalıları, açtıklarını işyerlerine davet eden dolandırıcılar, burada iddiaya göre piyasanın çok altında ucuz mobilya vaadinde bulundu. Ürünleri beğenen vatandaşlar, ödeme yaptı. Daha sonra vatandaşlara teslim süresi verilerek işyerinden gönderildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONLA YAKALADI

Paralarını ödedikleri ürünlerin teslimat süresi gelince mobilyaları gelmeyen vatandaşlar, firmaya ulaşmak istedi ama ne firmaya ne de yetkililere ulaşamadılar. Firmanın adresine giden vatandaşlar, firmanın kapandığını görünce şok oldular. İşyerinin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri firma yetkilisi olan 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.