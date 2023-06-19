14-16 haziran tarihleri arasında Dubai’de (BAE) düzenlenen Hive Furniture Show fuarına İnegöl mobilyası görücüye cıktı.

İnegöl’ mobilyasının seçkin ürünlerinin sergilendiği fuara İnegöl’de üretim yapan 40 firma toplamda 3500 m2 alanda katılım sağladı. Özellikle Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinden alıcıların katıldığı fuarda İnegöl Mobilyası göz doldurdu.

Konu ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Osman Aybil;

Uluslararası arenada İnegöl Mobilyasını temsil eden, yeni pazarlara ulaşmasında emeği geçen tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Mobilya sanayicimiz özellikle son 10 yılda dünya’ nın önde gelen şehirlerinde sektörün en önemli fuarlarında boy gösteriyor. Sektörde de bu anlamda öncü olan İnegöl, yakaladığı ivme ve enerji ile tüm dünyada tanınan olmaktan öte aranan bir marka olama yolunda ilerliyor. Bu vesile ile bir kez daha yurt dışında İnegöl’ü temsil eden tüm firmalarımıza başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Murat Erdoğan