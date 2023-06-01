Açıklama yapan Garip, "Bir haber sayfasında hakkımda yayınlanan asılsız iddiaya istinaden açıklama yapma gereği duyuyorum.

Bizler Mahallelerimizde herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan Millet İradesi dışında hiçbir gücümüz olmadan seçilen ve tarafsız bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle Devletimizin Uç Beyleri olarak görevimizi sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en temel taşı Muhtarlık kurumu hiçbir siyasi oyuna alet edilmeyecek kadar önemli bir alandır! Hakkımda çıkan tamamen asılsız iddianın hiçbir gerçeği yansıtmadığını belirterek bu haberi yapanları Allah'a havale ediyorum! Bu konuda adli mercilere şikayette bulunacağım! Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.